VIDEO - Les pompiers de Nîmes, privés d'accès gratuit à la piscine municipale, rapatriés canal de la Fontaine

C'est une ligne d'eau éphémère qui a été montée ce vendredi en début d'après midi dans le bassin de la source des Jardins de la Fontaine, à Nîmes. Les nageurs ? Des pompiers de la caserne de Nîmes Centre, boulevard Sergent Triaire. Nom de l'opération : "petit baigneurs". Ils protestent symboliquement contre une décision de la mairie. Historiquement, ils s'entraînent pour la natation à la piscine Pablo Neruda. Et l'accès leur était réservé gratuitement, lorsque des créneaux étaient libres. Mais depuis l'été 2021, une nouvelle délibération de la mairie les fait payer 1700 euros par an, pour deux séances d'entraînement par semaine.

"C'est une histoire de principe. Aujourd'hui on nous enlève la piscine, et.. quoi demain ? Le premier risque majeur dans le Gard, ce sont les inondations. Et pour se préparer, et être performants, il nous faut contrôler le milieu aquatique" l'adjudant chef Samuel Besson , secrétaire adjoint du syndicat Sud, au micro France Bleu Gard Lozère

La caserne du centre de Nîmes rassemble au total cent cinquante sapeurs-pompiers. Ils s'étranglent devant cette délibération, et trouvent la démarche mesquine, surtout que "le risque inondation est important dans le Gard". Une décision qui, par ailleurs, met aussi à mal leurs acquis sociaux : "ça revient à 17 euros l'heure par ligne d'eau, déplore l'adjudant chef Samuel Besson , secrétaire adjoint du syndicat Sud. On trouve cette somme carrément ridicule. Une mairie comme Nîmes, avec un budget de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d'euros, je ne vois pas en quoi ça va faire fléchir le budget de la commune. Le SDIS nous dit qu'il va payer cette somme, certes, mais on estime que ce n'est pas au SDIS de payer."

La mairie de Nîmes précise que l'Armée elle aussi paye pour la mise à disposition de ses piscines municipales.

