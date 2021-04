VIDEO : les précaires et les intermittents parodient le Tour de France dans les rues de Châteauroux

Top départ au "Tour de Vis". Une centaine de personnes s'est joint au cortège cycliste organisé par le Collectif des intermittents et précaires de l'Indre et du Cher (CIP36-18) ce samedi. Une parodie du Tour de France, couverte par "Précaire FM" le média fictif créé pour l'occasion. L'ordre du jour correspond aux revendications portées par le collectif des occupants d'Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux depuis plus d'un mois : annulation de la réforme de l'assurance-chômage, extension de l'année blanche pour les intermittents du spectacle, lutte contre la précarisation et réouverture des lieux culturels.

Le peloton s'élance du hall des expositions de Belle-Isle. "Nous vous rappelons que vous qui concourrez, vous allez être en selle afin de remporter le grand prix du Tour de vis. Le grand prix pour cette étape est un CDI, gracieusement offert par un patron du CAC40 !", s'exclame l'animateur de la manifestation, au micro du studio de radio tracté par la voiture du tour siglée "Précaire FM". Le parcours emmène les manifestants jusqu'au théâtre de Châteauroux, en passant par la place du marché, bien remplie ce samedi matin.

Plusieurs professions au rendez-vous

Le CIP36-18 est né pour défendre les travailleurs de la culture, mais le domaine de cette lutte sociale a fini par s'étendre, notamment grâce à une convergence épisodique avec les syndicats, comme la CGT et Sud Solidaires. Juchés sur leurs vélos et déguisés, les précaires de tous corps de métiers défilent en musique, parfois en famille. Infirmières, serveurs, éducateurs, enseignants, coursiers participent de bon coeur à cette mobilisation festive.

Une manifestation unitaire regroupant le CIP36-18 et plusieurs syndicats de l'Indre doit se tenir le vendredi 23 avril à Châteauroux.