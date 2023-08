VIDÉO - Les producteurs de lavande vauclusiens "en danger" face aux ravages d'une chenille

L'ambiance est loin d'être à la fête sur le plateau de Sault. "On a un peu tous le moral dans les chaussettes", confie Jonathan Mourard. Le producteur de lavande et lavandin sur la commune de Sault est aussi le président de l'association “Lavandes en fête” organisatrice de la 36e édition ce mardi 15 août. Les lavandiculteurs vauclusiens sont clairement en crise. La récolte qui s'est terminée cet été a été catastrophique.

ⓘ Publicité

Les pertes sont très importantes pour certains producteurs : de l'ordre de 70 % par rapport à l'année précédente, en sachant que 2022 avait déjà été une saison difficile à cause de la sécheresse. Cette année, l'arrivée d'une chenille noctuelle a ravagé plusieurs hectares d'exploitation. Une chenille déposée par des papillons venus du sud et poussés en Vaucluse par le vent. Des producteurs Drômois et des Alpes-de-Haute-Provence sont aussi impactés.