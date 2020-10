VIDÉO - Les sœurs de l'abbaye d'Échourgnac laissent des laïques gérer leur fromagerie

Depuis le début du mois de septembre 2020, Antoine et Quitterie Dumont sont les nouveaux chefs de la société de la Trappe d'Échourgnac en Dordogne.

Les moniales ne détiennent désormais plus que 51% de leur entreprise.

Cela faisait 150 ans que les moniales de l'abbaye d'Échourgnac dirigeaient leur fromagerie seules. Mais depuis le début du mois de septembre 2020, elles ont ouvert la porte de leur société à des laïcs : Antoine et Quitterie Dumont sont les nouveaux chefs de l'entreprise de la fameuse Trappe d'Échourgnac.

Le couple, qui a fait acte de candidature spontanément pendant le confinement, détient désormais 49% de la société. La majorité (51%) reste aux mains des sœurs : "On souhaite garder un contrôle tout en travaillant en harmonie avec des personnes qui partagent nos valeurs." avance sœur Marie-Cécile.

Les sœurs avaient besoin d'un coup de main

La cellérière de la communauté explique que les moniales avaient besoin d'être épaulées, notamment pour gérer la communication autour de leur fromage.

Les chrétiens Antoine et Quitterie Dumont ont déjà développé un premier projet : les fromages de l'abbaye sont désormais accessibles sur les réseaux sociaux.

Quitterie et Antoine Dumont entourent les sœurs de l'abbaye © Radio France - Laurence Méride

Après un long voyage dans les pays d'Afrique et plusieurs années dans la gestion d'entreprise pour Antoine, et la santé pour Quitterie, le couple a décidé de s'installer en Dordogne (d'où Quitterie est originaire), précisément à Échourgnac une fois que les sœurs ont répondu positivement à leur proposition. "Nous avons pour ambition de favoriser les circuits courts dans l'acheminement des fromages et de développer une écologie intégrale." assurent les Dumont.

Le fromage de vache et aussi de brebis arrive frais de Bretagne et des Pyrénées Atlantiques avant d'être aromatisé, fermenté, affiné et vieilli par les sœurs en Dordogne © Radio France - Laurence Méride

La conférence de presse pour annoncer cette nouvelle collaboration début octobre a été l'occasion de faire visiter les caves de l'abbaye. Là où la magie du fromage de la trappe d'Echourgnac infuse.

Les moniales produisent et écoulent 320 000 pièces de fromage par an soit 130 tonnes chaque année.