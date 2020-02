VIDÉO - Les sœurs de l'abbaye de Boulaur cherchent des fonds pour construire une micro-ferme

Les sœurs de l'abbaye cistercienne de Sainte Marie de Boulaur dans le Gers ont besoin de vos dons pour construire leur micro-ferme : 25 vaches et une douzaine de cochons. Pour mener à bien le projet "Grange 21", elles ont lancé une cagnotte sur internet et un système de dons réguliers. Ces bonnes sœurs 2.0 ont besoin de quatre millions d'euros pour financer ce projet "de circuit-court, écologique et responsable". Déjà habituée à vendre leurs produits, fromages, farine, confitures et pâtés bio, elles ne rentrent pas dans leurs frais et ont besoin de développer leur activité pour rester indépendantes.

Vivre de son travail

"Notre projet est de bâtir une grange cistercienne pour le 21e siècle, une micro-ferme diversifiée." Objectif : multiplier par quatre la productivité et construire des ponts avec les acteurs locaux, dans le tourisme notamment. Elles prévoient aussi un espace pédagogique pour faire découvrir à leurs visiteurs la vie monastique, le travail agricole et les ateliers de production. Autre projet : une grande bibliothèque ouverte à tous.

VIDÉO - Le projet Grange 21 des sœurs de l'abbaye de Sainte-Marie de Boulaur

Vous pouvez les retrouver sur leur compte Instagram, leur page Facebook ou leur site internet.