VIDEO - Les supermarchés discount attirent de plus en plus de monde à Marseille

«Ça fait maintenant six mois que je ne vais plus dans les grandes surfaces classiques », explique Yasmine en sortant du magasin Aldi Plombières, à Marseille. Avec l'inflation, de plus en plus de familles se tournent faires les supermarchés discount comme Aldi, Lidl, Netto ou encore Super éco. Selon une étude Nielsen à paraitre lundi 2 octobre, la proportion de foyers français qui a consommé au moins une fois dans l’année dans une enseigne discount est passée de 69% il y a 5 ans, à 74,6% l’année dernière.

ⓘ Publicité

« Le choix il est vite fait je le vois au Caddie »

« Je dirais que ça a été crescendo, mais là ce n’est plus possible. On préfère avec mon mari se priver, pour pouvoir nourrir notre bébé.» Yasmine est formelle, pour elle, c’est la seule manière de nourrir son garçon de 11 mois. À la sortie du magasin, Ouria confirme qu’elle a aussi arrêté de se rendre dans les grandes surfaces classiques : « le choix il est vite fait je le vois au Caddie, ici, j’en ai pour moins de 100 euros, avant j’en avais pour 150 euros environ ».

Selon certains clients, le discount, c’est 30% moins cher © Radio France - Julie Gasco

Les petits commerces fragilisés

À côté de ce supermarché, dans son épicerie, Nagui se rend bien compte de ces changements d’habitudes. Il a perdu 60% de son chiffre d’affaire : « La bonne clientèle que j’avais avant me dit maintenant qu’elle ne peut plus. Ils ne cherchent plus la qualité ». Alors, cet épicier est très inquiet : « je ne pense pas que je vais tenir ». Nagui se donne quelques mois pour remonter la pente, en vendant à perte parfois, et sinon, il déposera le bilan, après 22 ans à s’occuper de ses étals.

loading