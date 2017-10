VIDÉO - Lino Ventura et la Fondation Perce-Neige, le combat de toute une vie

La Fondation Perce-Neige lance ce mois d'octobre une nouvelle campagne de sensibilisation et de mobilisation intitulée "On a tous un rôle à jouer". Retour sur les origines de cette fondation qui défend jour après jour les personnes handicapées mentales et de leurs familles.

Le 6 décembre 1965, Lino Ventura lance un appel pour défendre la cause des enfants « pas comme les autres ». Père d'une enfant atteinte d'un handicap mental, une question l'obsède : "Que deviendra notre fille lorsque nous ne serons plus là ?". Lino Ventura se lance alors dans un combat de toute une vie pour sensibiliser la société au handicap.

Suite à cet appel, deux millions de francs sont ainsi récoltés et l'année suivante, Perce-Neige prend le statut d'association loi 1901. En 1982, Lino Ventura gagne une victoire avec l'ouverture à Sèvres (Hauts-de-Seine) de la première Maison Perce-Neige. Depuis lors, de nombreuses maisons ouvrent leurs portes avec notamment l'accueil des personnes autistes. Le combat initié par Lino Ventura continue...

Vous pouvez faire vos dons sur le site de la Fondation Perce-Neige.