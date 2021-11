VIDEO - Manifestation des pompiers opérateurs devant le CTA/CODIS à Nîmes

Ils sont les premiers maillons de la chaîne de secours, le Centre de traitement de l’alerte (CTA) et le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) : deux chaînons primordiaux au sein du Service départemental d’incendie et de secours. A Nîmes, des sapeurs-pompiers opérateurs manifestent ce mardi matin devant les locaux du CTA/CODIS, à l'appel du syndicat Sud-Pompiers du Gard.

Leurs revendications : plus de moyens humains et de meilleures conditions de travail

Les agents du CTA réceptionnent et traitent l’ensemble des appels passés au 18 et au 112 au sein du département du Gard.