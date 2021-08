VIDEO - Manque de main-d'oeuvre en Indre-et-Loire : " le premier problème c'est l'apprentissage" selon la CPME

Le phénomène n'est pas nouveau mais il a été accentué par un an et demi de crise sanitaire. En Indre-et-Loire, des entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Une pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration et le BTP mais aussi dans la plupart des métiers dits manuels.

Pour en parler, Karine Lafont, la présidente de la CPME en Indre-et-Loire qui représente les petites et moyennes entreprises était l'invitée de France Bleu Touraine ce mardi :

"Le Covid a juste accentué des choses qui existaient déjà. Que ce soit dans le comportement des gens ou le recrutement. Mais le premier problème c'est l'apprentissage. Donner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers difficiles. Dans le BTP, la restauration ( cuisine et service ). Tous ces métiers où il y a des heures, où on travaille en soirée, le week-end. C'est extrêmement difficile de recruter. Et puis si on recrute, on forme et puis au bout de six mois, les jeunes ils s'en vont. On a du mal à les garder".

A des gamins qui veulent être coiffeurs, cuisiniers mécaniciens, on leur dit non, tu mérites mieux", Karine Lafont

"Aujourd'hui, en Indre-et-Loire, 60% des places en CFA pour l'apprentissage sont encore libres. Ça ne fait pas recette. La faute aux parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants qui ont de bons résultats dans les métiers manuels. La faute aussi aux collèges, aux lycées qui veulent garder les élèves qui ont plus de 12 de moyenne en filière générale."

Personnellement, je ne suis pas certaine que l'augmentation des salaires permet de garder les salariés"

Au centre de formation des apprentis de Tours-nord, si les places en CAP cuisine sont presque toutes prises, il reste encore 50% des places dans les métiers de la salle, alors qu'il y a plus de 200 offres à pourvoir dans la région. "Certains restaurateurs nous appellent quasiment tous les jours" constate Isabelle Minier, chargée de faire le lien entre les entreprises et les apprentis, "ils nous disent que les apprentis en deuxième année s'arrêtent et qu'il n'y a pas de renouvellement derrière. Il y a une grosse crainte. Mais effectivement je pense que la profession a un réel intérêt à valoriser ses collaborateurs."

Le moment d'augmenter les salaires pour être plus attractif ?

"Si on veut rendre les salaires plus attractifs, il faut baisser les charges sociales. Parce que les entreprises ne pourront pas assumer les deux. Mais personnellement, je ne suis pas certaine que l'augmentation des salaires permet de garder les salariés. Les jeunes veulent aussi du plaisir au travail".

Sur la fin du télétravail obligatoire

"C'est la bonne solution, les gens sont capables de s'entendre, de trouver des accords. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Mais cela doit être une entente adulte entre un employeur et ses collaborateurs"

Sur la fin programmée des aides Covid généralisées, le fameux quoi qu'il en coûte

"Les entreprises n'ont pas envie d'être aidées. Elles ont envie de travailler. Les aides c'étaient bien. C'est bien que ça continue pour certains qui sont encore impactés. Mais vous n'avez pas un entrepreneur qui veut vivre sur des aides. Ils veulent travailler."