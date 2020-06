VIDÉO - Mardi de la colère : des milliers de soignants manifestent à Toulouse

L'appel a été très suivi ce mardi 16 juin, dans les rues de Toulouse. Selon la CGT, 20.000 personnes ont défilé dans la rue, pour défendre le service public de la santé, lourdement mis à contribution lors de l'épidémie de coronavirus. Pour ce "mardi de la colère", le cortège était composé de médecins, aides-soignants et infirmiers, mais aussi de pompiers, d'intermittents, et de simples citoyens. Etaient aussi présents des salariés de Derichebourg Aeronautics, qui contestent un accord collectif de réduction de salaires, et quelques gilets jaunes.

Après trois mois de crise sanitaire, les soignants ont été appelés à manifester ce mardi pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital, en plein "Ségur de la santé". Plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, UNSA, SUD, Collectif Inter-Hôpitaux...).

Objectif : mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin d'obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des EHPAD, salués comme des "héros en blouse blanche" par le chef de l'État au début de l'épidémie.

Plus d'infos à suivre...