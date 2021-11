VIDÉO - Mayenne : les salariés d'un foyer de personnes handicapées en grève à Laval

"Il faut se faire entendre avant l'élection présidentielle !", clame au micro l'un des employés du foyer pour personnes handicapées du Tertre de Laval. Devant l'établissement ce mardi matin, ils sont une vingtaine en grève. Tous vêtus de tabliers blancs sur lesquels on peut lire leurs revendications. Ces aides-soignantes, moniteurs-éducateurs et aides médico-psychologique réclament une revalorisation salariale, celle annoncée dans le cadre du Ségur de la santé d'un montant de 183 euros. "On nous avait parlé de novembre mais on n'a toujours rien reçu, maintenant on nous parle de février, Valérie, l'une des aides-soignantes en grève, n'y croit plus. Trop, c'est trop."

Inégalité salariale entre le secteur public et privé

La mort dans l'âme, Valérie songe à démissionner, "pas parce que les conditions de travail sont mauvaises ici, au contraire, parce que financièrement ce n'est plus possible". Comme ses collègues, aujourd'hui la soignante pointe des inégalités de salaires avec le secteur public. Pour la même ancienneté, la différence est remarquable, "Pourtant dans le privé, le travail est le même et nous aussi on a été en première ligne pendant la crise sanitaire", poursuit-elle. Écœurée Valérie a déjà prévenu sa direction et envisage sérieusement de travailler dans le public.

Le débrayage a duré un peu plus d'une heure ce mardi 30 novembre. Les employés du foyer Dutertre assurent que tant qu'ils ne percevront pas le complément de salaire promis, ils ne lâcheront rien.

