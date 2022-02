VIDÉO - Mayenne : une nouvelle agence postale communale ouvre ses portes à Renazé

Après deux semaines de travaux dans l'ancien bureau de poste, la nouvelle agence postale a ouvert ses portes ce lundi à Renazé, dans le Sud-Mayenne. Le maire de la commune, Patrick Gaultier, est ravi de faire profiter les habitants de ce service. Retour en vidéo.

Une bonne nouvelle pour les habitants de Renazé dans le Sud-Mayenne. L'Agence postale de la commune a été inaugurée ce lundi, rue Bourdais. Elle a été fermée deux semaines pour travaux et elle a surtout remplacée le bureau de poste qui était installé au même endroit. Ce bureau était souvent fermé parce qu'il n'y avait qu'un agent et les horaires d'ouverture étaient de plus en plus réduits.

Une quinzaine d'habitants ce lundi matin

La commune a donc fait le choix d'implanter une agence communale, couplée à une structure France Service. Une quinzaine d'habitants ont déjà pu profiter de cette nouvelle agence en une matinée ce lundi. Retour en vidéo sur cette inauguration.