VIDEO. Mise à l'eau et récupération de drones marins : le prototype des Chantiers de l'Atlantique

Quand on est sur un gros navire en pleine mer et en plein vent : comment mettre à l'eau puis récupérer une petite embarcation sans risquer la collision ou pire l'accident ? Les Chantiers de l'Atlantique ont imaginé un système stable et automatique, le prototype est testé au large de Pornichet.

le prototype de mise à l'eau et de récupération de petites embarcations en pleine mer et en plein vent testé au large de Pornichet

Les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont imaginé tout un système pour faciliter et stabiliser la mise à l'eau et la récupération de petits navires ou de drones de moins de 12 mètres à partir de navires de plus de 60 mètres. Que ce soient les armateurs qui doivent pouvoir transférer du personnel sur les plate-formes off-shore (éoliennes ou pétrolières), que ce soient les croisiéristes d'exploration qui font sauter leur passagers dans des petits canots, ou encore les militaires qui utilisent de plus en plus les drones sous-marins pour surveiller les câbles ou trouver des mines ou des explosifs, le dispositif des Chantiers "répond à un besoin" explique l'architecte navale Arnaud Benoist, "car il y a beaucoup d'accident".

Un portique, un panier en forme de U tenu par des sangles : une sorte d'ascenseur automatique

Dix ans que les Chantiers planchent sur cette idée, les études ont commencé il y a 5 ans, les Chantiers en sont à présent à la dernière phase de tests en mer qui se terminent ce jeudi. A l'arrière du navire (ici pour les essais une barge) : un portique, 46 tonnes d'acier, comme on en trouve sur le port de Saint-Nazaire sauf que celui-ci est accroché au navire, il peut soulever jusqu'à 20 tonnes. Ensuite il y a ce panier ou ce berceau en forme de U, dont les bras sont modulables, qui va accueillir l'embarcation avec un système de verrouillage, de sangles et de treuil, l'embarcation ou le drone est remonté sur le navire ou descendu sur l'eau. Un peu comme un ascenseur, il suffit d'ailleurs d'appuyer sur un bouton.

Guillaume de Williencourt (Eiffage), Damien Groussin (NOV BLM) et Arnaud Benoist (Chantiers de l'Atlantique) devant le prototype © Radio France - Hélène Roussel

Ca fonctionne même avec des vagues à plus de 2 mètres

L'innovation principale, c'est ce système "de compensation de la houle, c'est-à-dire que le berceau et l'embarcation épousent les ondulations de la mer et que l'embarcation n'est remontée qu'une fois qu'elle est en haut de la vague", explique Damien Groussin de la société Nov BLM basée à Carquefou. Un dispositif qui permet d'amortir les chocs et donc d'éviter toute collision, et qui ne craint pas la houle, les tests ont été pratiqués avec succès sur des vagues à plus de 2 mètres.

Plus besoin donc de sauter du navire pour rejoindre l'embarcation ou de crocheter le drone à la main pour le récupérer sur le côté latéral du navire, "ce qui était très risqué". Les Chantiers qui ont testé leur trouvaille pendant 3 semaines la présente comme une première mondiale. "On a déjà des clients, des industriels, français mais aussi étrangers qui anticipent le développement des drones marins militaires et qui sont très interessés car la mise à l'eau et surtout la récupération sont évidemment de lourds enjeux".

Stable même avec des vagues jusqu'à 2 mètres, pouvant soulever jusqu'à 20 tonnes, dernière phase des essais au large de Pornichet © Radio France - Hélène Roussel