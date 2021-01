VIDEO - "Mr Macron, je vais ouvrir mon restaurant ! Et si vous voulez venir me fermer, venez !"

La fermeture prolongée au-delà du 20 janvier des bars-restaurants notamment en France pour tenter de contrer la propagation du coronavirus : c'est la décision que va sans doute officialiser le Gouvernement dans les prochaines heures... Mais trop, c'est trop, pour beaucoup dans le monde de la restauration.

Dans le Doubs, par exemple, Stéphane Turillon exprime son ras-le-bol, entre incompréhension et inquiétudes, via une vidéo publiée sur sa page Facebook ce lundi et déjà énormément relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Durant 1'48", le patron de l'auberge restaurant La Source Bleue à Cusance interpelle vertement le Président de la République : "Je suis pas complotiste, je suis pas syndicaliste, je suis rien, je suis pas politique ! Je défends juste mon droit de liberté, donc laissez nous travailler ! Si vous nous laissez pas travailler, c'est la mort assurée" pour les restaurateurs... "On nous accorde des PGE (Prêt Garanti par l’État) mais qu'il va falloir qu'on rembourse derrière et on s'endette encore et encore"...

Quoi qu'il en coûte, il a décidé de rouvrir son restaurant

Pour paraphraser Emmanuel Macron, en préambule de son post Facebook, Stéphane Turillon écrit : "Nous sommes en guerre. Cette fois-ci je pars à la guerre je vais ouvrir mon restaurant au 1er février de l'année 2021 à midi si l'état ne m'autorise pas ouvrir j'ouvrirai de force ....à partager en masse svp pour notre liberté".

"Monsieur Macron, vous êtes le Président de la France, vous avez été élu et vous travaillez pour le peuple... nous, on veut bien cotiser pour les taxes, faire que ce pays soit beau, sauf que vous faîtes absolument rien pour nous", lance notamment le restaurateur franc-comtois dans sa vidéo. "Donc moi, _par défiance, je vais ouvrir mon restaurant... et si vous voulez venir me fermer, venez_" !

Stéphane Turillon estime en fait ne plus rien avoir à perdre ou presque : "Au pire des cas, on va se choper _15 jours de fermeture administrative !?! De toutes façons, on est déjà fermé_... Donc, hôteliers, restaurateurs, bars, discothèques : ouvrez ! Ouvrez tous en même temps" !

Déjà 400.000 euros de pertes pour l'année 2020 dans son établissement situé dans la verdure du Doubs où il emploie, habituellement, 15 salariés en pleine saison : c'est l'estimation que nous a précisée la patron de La Source Bleue à Cusance, en rappelant également que les protocoles sanitaires Covid y ont toujours été respectés entre les deux confinements du printemps et de l'automne derniers.