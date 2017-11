VIDEO : Muse ouvre ses portes au cœur de la ville à Metz

Le nouveau centre commercial Muse ouvre ses portes le mercredi 22 novembre à Metz dans le quartier de l’amphithéâtre. 112 enseignes ont choisi de s'installer dans les 37.000 m2 que comptera le centre commercial.

Le centre commercial Muse s’installe au pied du centre Pompidou de Metz dans le tout nouveau quartier de l’amphithéâtre. Il s’agit d’un chantier gigantesque qui aura duré près de 3 ans et aura mobilisé jusqu’à 1.500 personnes au plus fort de la construction.

Des enseignes qui attirent

Les enseignes du nouveau centre commercial Muse ce sont d'abord des poids lourds du secteur de l’habillement ou des produits pour la maison et la beauté comme le géant Uniqlo ou l’enseigne de mobilier Design Habitat. On trouvera aussi un supermarché Market de 3.000 m2 et de multiples enseignes plutôt centrées vers la clientèle haut de gamme ou de centre-ville. Le géant Primark a déjà annoncé qu’il repoussait son ouverture. Il y a aussi une vingtaine de snacks ou restaurants qui seront situés au pied du centre commercial.

Les études ont prévu 7 millions et demi de clients et une zone de chalandise qui promet de s'étendre jusqu'à la frontière allemande ou luxembourgeoise

Des emplois pour la ville

750 postes ont été créés pour travailler dans le nouveau centre commercial. Les deux-tiers sont des postes en contrat à durée indéterminée. Le reste est constitué de contrats étudiants. Près d'une centaines de nouveaux embauchés ont bénéficié de formations. Plus de 5.000 personnes ont postulés pour trouver un emploi à Muse.

Il reste encore de nombreux postes à pouvoir, notamment dans la restauration. L’enseigne Primark qui a repoussé son ouverture devrait proposer 250 postes d’ici la fin de l’année dont 60% en CDI.

L'ouverture de Muse, c'est aussi un pari pour les plus petites structures. Ainsi, Mehdi Meniri, ancien footballeur du FCMetz est le patron du Colombus Café : un snack qui sera au pied du nouveau centre commercial

A quelques jours de l'ouverture, Mehdi Meniri, ex-footballeur du FC Metz et patron du Colombus Café sent la pression monter Copier

Le grand embouteillage ?

Avec l'ouverture de Muse, il faudra compter avec 12.000 véhicules supplémentaires par jour selon les études et jusqu'à 20.000 les samedis.

Les 750 places de parking construites à Muse ne pourront donc absorber ce flot de visiteurs nouveau.

Dans le secteur, il y a aussi 700 places de parking au centre Pompidou et 1.400 places dans le secteur de la gare. Ces parkings sont déjà saturés certains jours.

Les maigres places situées sur l'espace public sont devenues payantes depuis le mois d’août 2017.

Des dispositifs de circulation renforcés

Pour se rendre au Muse, le réseau le Met incite les usagers à utiliser les transports en commun et les 3 parkings relais. A compter du 22 novembre et jusqu'à la fin de l’année, des itinéraires de circulation sont mis en place.

L'application OPngo qui vous permet de réserver et d'avoir un tarif préférentiel.

L'inauguration du Muse est prévue demain mardi 21 novembre à 19h. L'ouverture officielle ce sera mercredi 22 novembre.

A REECOUTER : Muse à Metz : "une opportunité pour la ville" selon le maire Dominique Gros sur France Bleu Lorraine