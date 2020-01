VIDEO -"On ne croit plus ce gouvernement", Paul Agard, secrétaire départemental SNUIPP-FSU 37

Si l'on regarde du côté des écoles, le premier syndicat enseignant, le SNUIPP-FSU évoque entre 30 et 40 % de grévistes. Une mobilisation forte selon le syndicat, pourtant, contrairement au début du mouvement en décembre, toutes les écoles restent ouvertes. Certaines n'assurent toutefois qu'un service minimum.

Ce syndicat enseignant n'a pas été convaincu non plus par les augmentations salariales promises par le gouvernement pour maintenir les futures pensions de retraite au même niveau qu'aujourd'hui.

10 milliards d'euros sur 15 ans, ça ne représente strictement rien. Ce qu'il faudrait c'est 10 milliards mais chaque année pendant 15 ans pour pouvoir doubler notre salaire dès le début de notre carrière. Ce gouvernement est déconnecté du terrain. Avec ce ministre, on a l'habitude d'entendre des choses mais il met en place le contraire. On doit les croire sur parole. Et bien non"