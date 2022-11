VIDEO - Odette Daudé (commerçants): "La ville de Montpellier est fermée, c'est un hold-up de clientèle !'"

Le nouveau plan de circulation et la fermeture de certaines rues et du tunnel de la comédie entraînent, selon les commerçants de Montpellier, une très importante baisse de leur chiffre d'affaires.

Plusieurs associations de commerçants reprochent à la municipalité l'absence de concertation, et envisagent donc de déposer plusieurs recours devant la justice administrative.

Odette Daudé, présidente de l'association des commerçants du centre ville, mais qui porte désormais la voix des artisans, professions libérales ou taxis dans cette affaire, était l'invitée du 6/9 ce mercredi matin.

ⓘ Publicité

loading