Les hausses de l’électricité, le choix complexe d’un fournisseur d’énergie… Rémy Companyo, cofondateur du fournisseur d'énergie toulousain Ilek répond à des questions d’actualité brûlantes.

France Bleu Occitanie : est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer au 1ᵉʳ février ? Les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter, c'est ça ?

Rémy Companyo : Alors effectivement, les tarifs augmentent chaque année, basés sur une formule qui aujourd'hui est à 108 % d'augmentation. Mais l'État devrait, selon la communication qu'ils ont fait, mettre en place un tarif, qui va limiter à 15% cette augmentation.

Donc grâce à ce bouclier tarifaire, ceux qui sont chez un fournisseur historique uniquement, ne verront pas leur facture bondir.

Tous les fournisseurs qui sont aux tarifs indexés, donc le fournisseur historique ou chez les fournisseurs comme nous. L’augmentation sera limitée, significative, mais limitée à 15%.

Vous, les opérateurs alternatifs, vous êtes compétitifs sur quoi, vis à vis d'un fournisseur historique comme EDF ?

On a une offre relativement compétitive puisque finalement on est indexés au tarif réglementé, donc identique à EDF. Donc aujourd'hui, un fournisseur alternatif peut avoir une offre d'énergie qui est compétitive. Il y a d'autres fournisseurs effectivement, qui ont proposé des offres fixes ou des offres qui étaient indexées sur le marché, qui ont beaucoup augmenté. Mais c'est aussi au consommateur d'être vigilant sur son offre.

Qu'est-ce qui fait qu'on vient chez vous plutôt que chez un fournisseur comme EDF ?

Nous avons une offre renouvelable, Donc on achète l'énergie auprès de producteurs français hydroélectriques, des panneaux solaires, des champs éoliens. Donc on a une démarche environnementale très forte et nos clients, via la facture, contribuent à la production d'énergies renouvelables en France.

D'accord avec le froid qui s'installe dans la région. Certains particuliers essayent de changer de fournisseur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée en ce début d'année, de tenter de trouver un autre fournisseur ?

Je pense que c'est une bonne idée dans les prochaines semaines parce que le marché est en train de se détendre. C'est-à-dire que l'achat futur d'énergie est en train d'être connu. Donc dans les prochains mois, on devra avoir une énergie moins chère pour les consommateurs.

Un courtier en énergie ce matin sur France Bleu, disait que ce n’est pas une bonne idée, restez là où vous êtes, de toute façon, tout le monde a droit à ce bouclier ?

Aujourd'hui, effectivement, c'est le cas. Mais j'espère que dans l'avenir les prix de l'énergie vont diminuer.

Est-ce que vous avez gagné ou perdu des clients ces dernières semaines ?

On n'en a pas perdu. On a une stratégie plutôt de protéger nos clients sans augmenter leurs prix. Donc on n'a pas fait une croissance incroyable. Mais en tout cas, on a maintenu notre activité pendant ces derniers mois.

Ça fait combien de temps qu'Ilek existe ?

Ça fait plus de six ans.

Vous êtes toujours à 120.000 clients partout en France ?

Exactement.

Essentiellement dans la région toulousaine. Vous arrivez à capter des clients ailleurs ?

En région toulousaine un peu plus qu'ailleurs, mais partout en France.

Et donc, l'énergie que vous vous vendez est produite près des consommateurs ou pas forcément. Pour le coup, il n'y a pas d'énergie que vous achetez dans la région toulousaine.

Si l'énergie qu'on achète va en région toulousaine. Le tuyau qui transporte l'énergie elle-même partout. Donc effectivement, on achète de l'énergie là où il y en a. Donc c'est en bord de mer, dans les montagnes, sur les plaines. Ça, c'est le territoire qui nous offre les sites de production. Et donc on a fait là où, là où on peut.

Est-ce que la fermeture d'un des réacteurs de la centrale de Golfech a un impact ou pas sur votre activité directement ?

Non. Même si toutefois, une fermeture massive d'installations nucléaires aurait un impact sur le marché. À date, il y a l'impact et on ne le voit pas.

Mais jusqu'à présent, la sobriété énergétique a été respectée en France, avec une baisse de la consommation notable. Vous l’observez aussi chez vos clients ?

On le constate et c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi des points positifs, c'est que les gens commencent à avoir des actes de sobriété. Nous, on a fait une campagne spécifique pour nos clients. Il y a eu beaucoup d'information sur le sujet et aujourd'hui, les Français consomment moins d'énergie et on peut s'en féliciter. Il faut aller maintenant plus loin parce qu'on parle de sept 10%, on peut aller encore plus loin. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire.

C’est étonnant que le vendeur dise que c'est une bonne nouvelle ?

Ce n'est pas forcément économiquement, la meilleure nouvelle. Mais il n'y a pas que le driver économique, il y a aussi écologique et donc c'est important que les gens consomment moins d'énergie. Elle est rare, elle est disponible, mais elle a une valeur. Et donc à nous d'économiser.

Une baisse de la consommation à quelle échelle chez les clients alors ?

Difficile à dire ; la météo a joué, mais on est au-dessus des 7% qui ont été constatés, plutôt entre 10% et 12%.

On a beaucoup parlé en fin d'année dernière des coupures éventuelles de courant. Vous, ça vous semble écarté ? On rentre dans la zone sensible, selon vous ?

Alors, vous l'avez dit, il fait froid ce matin. C’est à ce moment là où les gens consomment et on peut produire un peu moins. À date, nous n’avons pas eu d'information allant dans ce sens-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'anticipation et que pour l'instant, il n'y a pas de coupure prévue.