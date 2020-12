VIDEO - Pendant le confinement, avec le "Sanbué" ces deux frères bretons ont sauvé leurs entreprises

En pleine crise sanitaire, ils ont eu la bonne idée pour faciliter la vie de ceux qui ne peuvent pas mettre un masque sur leur visage sans voir apparaitre de la buée sur leurs lunettes.

Dans le Morbihan, Hugo et Johan Lejeune ont inventé une petite languette à fixer sur le masque pour éviter de se retrouver dans le flou à l’entrée d’un magasin. Ce système baptisé "Sanbué" fonctionne avec un scratch pour être repositionnable.

Sauver les meubles et créer des emplois

Ces deux frères sont chefs d’entreprise. L’un tient une société de formation à la prévention des risques professionnels et l’autre travaille dans la plasturgie. Leur petite invention a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Une belle aventure pour ce produit unique en France et fabriqué à Arzal.

Si il n'a pas fait leur richesse, le "Sanbué" a permis de maintenir leurs entreprises à flots :