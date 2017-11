VIDEO - PHOTOS : l'entreprise Chaux et Enduits de Saint Astier investit massivement et crée des emplois

C'est la première entreprise de production de chaux naturelle indépendante en France. L'entreprise Chaux et enduits de Saint Astier change de nom pour devenir simplement Saint-Astier. Elle espère doper son chiffre d'affaires et devrait encore embaucher

Vous les avez presque tous vus en passant sur l'A89 ou en TER direction Bordeaux. Les énormes fours blancs de l'entreprise Chaux et enduit de Saint Astier. Et bien cette entreprise familiale plus que centenaire, créée en 1912, est aujourd'hui le premier producteur français indépendant !! Et elle a bien l'intention de se développer.

Elle produit une chaux hydraulique naturelle de très bonne qualité grâce notamment à la composition unique du calcaire de Saint-Astier, plébiscitée par les maçons français mais aussi à l'international.

Cette chaux est aujourd'hui utilisée aux quatre coins de l'Europe, des Amériques et de l'Asie essentiellement en restauration du patrimoine ancien.

Des chantiers très prestigieux

La Sagrada Familia à Barcelone, le pont neuf à Paris. Les chantiers prestigieux autour d'entreprises du patrimoine se multiplient. Aujourd'hui Chaux et enduits de Saint Astier qui emploie en ce moment 130 personnes est la seule entreprise du secteur à embaucher. Alors pour conquérir encore de nouveaux marchés et être plus visible, elle a décidé de changer de nom et de s'appeler désormais simplement Saint Astier.

Dans les incroyables galeries souterraines de la carrière de Saint Astier © Radio France - Antoine Balandra

Et elle envisage donc d'embaucher pour faire face à l'augmentation prévisible de son chiffre d'affaires.

"Notre ambition, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de 27 millions à 35 millions d'ici 5 ans en devenant la référence du secteur" explique Lilian Daurie son directeur général opérationnel

"Nous avons déjà embauché 7 personnes en trois ans. Et nous prévoyons encore 10 recrutements dans les prochaines années".

L'entreprise a déjà lancé un investissement de 600 mille euros, notamment en recherche et développement, notamment pour préparer un produit plus innovant encore. Et elle espère convaincre les particuliers, les maçons de travailler directement et largement avec ses produits.

Le château de Versailles, le Mont Saint Michel ou encore la Fontaine de Trévi à Rome. Ces sites ont tous utilisé la chaux de Saint-Astier.

L'un des fours de l'entreprise Chaux et Enduits de Saint Astier ou Saint Astier © Radio France - Antoine Balandra

Une chaux extraite sous terre dans une carrière située elle aussi à Saint Astier, environ 15 mètres sous terre. 40 hectares de galeries dans la semi-pénombre au coeur d'une véritable cathédrale de roche et où circulent des camions "tombereaux". Six personnes y travaillent au quotidien pour extraire le calcaire, le passer à la concasseuse, et le faire monter jusqu'aux fours.

Fours qui travaillent et chauffent le charbon et la pierre 24h/24 et 7 jours sur 7.