VIDEO - Pierre-Antoine Kern, président du Medef Côte d'Or : "le revenu universel: une idée irréaliste et saugrenue"

La proposition de revenu universel, idée phare du programme de Benoit Hamon à la primaire de la gauche divise. Pour Pierre Antoine Kern, cette proposition est irréaliste et saugrenue. Le président du Medef en Côte d'Or était ce vendredi l'invité France Bleu Bourgogne.

-Pourquoi, le revenu universel est une idée irréaliste ?

-Parce que pour le financer il faudrait doubler le taux de TVA, doubler l'impôt sur le revenu et doubler l'impôt sur les sociétés. C'est complètement irréaliste et saugrenue. C'est une fausse bonne idée. Il est faux de dire que parce que la société se robotise ou se numérise, il faut donner un revenu à des personnes qui ne trouveront pas d'emploi. En Suisse, l'industrie pèse 28 % du produit intérieur brut. C'est une industrie très robotisée. Et le taux de chômage est de 3 %.

-Sur le plan idéologique, ça vous choque de donner un revenu pour vivre décemment ?

-La vrai décence, c'est de donner du travail! Et du travail, il y en a : aujourd'hui on manque de bouchers, de boulangers, de soudeurs . Il y a 500 000 emplois non pourvus en France. On peut vivre avec un revenu du travail. C'est ça qu'il faut viser. Il faut investir de l'argent en formation. Il faut motiver par le travail, et non pas par l'assistanat. Sinon on risque de décourager les jeunes générations d'aller travailler.

-Ce revenu universel est testé dans des pays comme le Canada, l'Alaska ou encore la Finlande. Pourquoi ça ne marcherait pas en France ?

-Peut-être parce que tous les pays que vous citez sont des pays du nord avec des disciplines collectives bien plus importantes que les pays latin. A mon avis, ce n'est pas possible de mettre en place le revenu universel en France.