Cleon, France

L'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) fête ses 60 ans cette année. Un site gigantesque avec plus de 5.000 salariés et qui fabriquent 60% de la production de Renault. Notamment les moteurs des voitures électriques. C'est le seul en France à le faire pour la marque.

"Je n'en ai pas encore vu les trois-quarts"

C'est une ville dans la ville. Avec ses panneaux de signalisation, ses rond points et même ses minibus pour circuler d'un bâtiment à l'autre. Et ce n'est pas du luxe, le site fait presque 150 hectares et à l'intérieur c'est encore plus impressionnant. Il y a des lignes de production à perte de vue, et on a presque du mal à voir les salariés au milieu des machines. D'ailleurs quelque soit leur ancienneté, ceux qui travaillent là sont tous d'accord sur une chose, c'est gigantesque. Nadia n'a même pas encore tout vu, après plusieurs mois passés dans l'usine.

À tel point que cela en est déroutant pour Laurent. Il est là en intérim pour 18 mois, avant il travaillait dans des bureaux, et cette immensité n'a pas que du bon. À cause du bruit d'abord et de l'anonymat aussi: « on se croise, on ne se connait pas » raconte-t-il.

L'exception électrique

La fierté du site de Cléon c'est la production des moteurs électriques. C'est la seule usine Renault en France à le faire. Dans le bâtiment où ils sont fabriqués l'ambiance est très différente : un univers plus calme, plus aéré, et complètement rénové. Sur ces lignes de production on doit s'adapter en permanence aux innovations. « On n'expérimente pas [pour autant], précise, Tatiana Sueur qui dirige le département des moteurs électriques, mais on apprend» , précise-t-elle. En un an, la production est passée de 800 moteurs électriques par semaine à plus de 1600.

Et le département devrait se développer encore dans les prochaines années. Le mois dernier le patron de Renault Carlos Ghosn a annoncé le lancement de huit nouveaux modèles de voitures électriques d'ici deux ans. Des voitures dont les moteurs seront donc fabriquées à l'usine de Cléon.

Reportage à l'usine de Cléon