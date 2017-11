VIDÉO - Plus de 1600 coureurs au départ des 20 kilomètres de Montpellier

Ce dimanche 26 novembre, plus de 1600 coureurs sont partis du bas de la rue de la Loge à Montpellier pour la 34e course des 20 kilomètres de Montpellier. Une course caritative organisée par le Lions Club Montpellier Languedoc pour donner des fonds aux sportifs en situation de handicap.

"Courir pour ceux qui ne le peuvent pas". C'est le credo de la course des 20km de Montpellier. La 34ème édition ce dimanche 25 novembre, une boucle à partir de la place de la Comédie. L'événement est organisé par le Lions Club Montpellier Languedoc.

Un chèque de 10 000 euros pour les sportifs en situation de handicap

Un chèque de 10.000 euros est remis au comité handisport de Montpellier. Il va permettre d'acheter des équipements sportifs pour les personnes en situation de handicap. "Un équipement que l'on va pouvoir prêter aux clubs mais aussi aux particulier." explique Stéphane Janneau, président du comité Handisport de l'Hérault.

C'est le centenaire du Lions Club de Montpellier cette année. Pour la peine, les photos prises sur le parcours seront gratuites : vous pouvez les demander sur le site de la course.

VIDÉO | Le départ de la course rue de la Loge à Montpellier