VIDÉO - Plus de 2000 marcheurs pour le climat à Avignon

Avignon, France

LeLe cortège de plus de 2000 personnes a pris son élan depuis la cité administrative, sur le cours Jean Jaurès jusqu'à la place du Palais des Papes : une impressionnante 3ème Marche pour le Climat : la précédente manifestation du 8 décembre avait été annulée à cause de la manifestation des gilets jaunes et des risques de violences et celle du 13 octobre avait réuni un peu moins de 2000 manifestants.

S'emparer - ou pas - du grand débat ?

Sous les nombreuses pancartes, les discussions autour de l'engagement citoyen et politique se multiplient. Avec cette question : faut-il profiter du grand débat pour porter les idées écologistes ? Les avis sont partagés? Pour certains comme Blandine, il faut profiter de toutes les occasions pour que la planète se porte mieux "poser des questions lors du débat mais surtout manifester, se faire voir, changer notre façon de consommer : plus local, en circuits courts, sans pesticides..."

Mais pour Frédérique, gilet vert /jaune sur le dos, Emmanuel Macron a surtout réussi un "exploit" avec le grand débat : "Il arrive à faire sa campagne des européennes avec ce grand débat, en utilisant l'argent du contribuable ! Et ça ne fera pas avancer grand chose." Ce qui es certain, c'est que les deux femmes seront de retour dans la rue pour la prochaine marche dans un mois.

Vidéo du cortège depuis les hauteurs de France Bleu Vaucluse

Le début de la marche en quelques photos