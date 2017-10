VIDEO | Poitiers : une vente à la bougie pour des biens immobiliers de la mairie

Vendredi matin, une grande vente aux enchères étaient organisées à l'hôtel de Ville pour six biens désaffectés et inhabités depuis des années. Entre 150 et 200 personnes y ont participé.

La salle de réception de la mairie de Poitiers est pleine à craquer. Plus une place assise ce vendredi matin. Les acheteurs sont venus en nombre pour la première vente à la bougie de biens immobiliers de la ville. Six biens immobiliers délabrés et inhabitables sont en vente. Mise à prix ? De 500 à 62.000 euros.

Les acheteurs venus en nombre à la mairie de Poitiers. © Radio France - Fanny Bouvard

La vente à la bougie, une tradition

Devant les notaires, cinq mèches et une bougie. "Le principe est simple, explique Maître Sébastien Tièche. Pour qu'une vente soit scellée, il faut que deux mèches se soient éteintes sans qu'il y ait eu de nouvelles enchères. Logiquement, c'est plus long qu'une vente au marteau ou au chronomètre." Mais la bougie reste une tradition dans ce genre de ventes. "Pour nous c'est aussi un stress supplémentaire, avoue le notaire. On est moins habitués!"

Au final, les six biens ont été vendus pour une somme totale de 334.000 euros. Seule obligation pour ceux qui ont acheté des maisons ou immeubles, interdiction de découper le bien en appartements.