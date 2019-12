VIDEO -" Pour le CHU, les internes sont corvéables à souhait. A Tours comme ailleurs", Syndicat des internes

C'est extrêmement rare. Des internes qui font grève. Aujourd’hui, ces étudiants en médecine ont pris une importance majeure dans le fonctionnement de nos hôpitaux. Ils ont entre 7 et 12 ans d'étude. Ils sont bien souvent les premiers interlocuteurs avec les patients. Et s'ils sont là pour apprendre, ils ont surtout le sentiment de pallier le manque de médecins.

Pour le CHU, nous sommes corvéables à souhait. Légalement, nous devons travailler 48h/semaine. Mais en moyenne, on fait plutôt 55 heures voire 80 à 90 heures par semaine en chirurgie. Sans compensation financière. Notre salaire ne dépasse pas les 1 500 euros nets. Sans repos compensatoire non plus", Kristen Joseh-Delaffon, représentant à Tours du syndicat des internes