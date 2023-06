VIDÉO - Pour les mariages, ce photographe basé à Entrammes réalise des figurines du couple à l'imprimante 3D

Avec le début de l'été aujourd'hui, c'est aussi la saison des mariages qui reprend. Vous avez peut être déjà un, deux, trois ou quatre prévus en juillet et août. Souvent c'est la même chose : mairie, vin d'honneur et puis soirée dansante. Pour changer, un vidéaste et photographe mayennais propose des figurines en 3D à l'image des mariés. Basé à Entrammes, près de Laval, François Parmentier réalise des bustes de plusieurs dizaines de centimètres en plastique grâce à une imprimante 3D.

