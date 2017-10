VIDÉO - Pourquoi le beurre commence-t-il à manquer dans les rayons des supermarchés ?

Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses : de nombreuses références de beurre et de crème fraîche sont absentes des étals du rayon crèmerie. En cause, notamment, un cours mondial du beurre qui a explosé et une production laitière en baisse.

Depuis un bon mois, dans des supermarchés partout en France, de la Bretagne à l'Auvergne en passant par le Berry ou la Franche-Comté, le beurre vient à manquer dans les rayons. "On ne peut pas encore parler de pénurie totale, mais effectivement, on constate qu'il y a moins de disponibilité des produits", souligne Gérard You, responsable "économie des filières" à l'Idèle, l'institut de l'élevage. Et ce, pour plusieurs raisons.

Une demande en hausse dans le monde entier

Pour comprendre, il faut d'abord chercher du côté du marché international. "On a une forte demande de la part des Etats-unis, mais aussi des pays émergents comme la Chine, à cause d'une évolution des modes de consommation. Dans les grandes villes chinoises, par exemple, les viennoiseries - qui contiennent du beurre - ont de plus en plus de succès", poursuit Gérard You.

Par ailleurs, selon le CNIEL (Centre national interprofessionnel de l'économie laitière), le beurre profite de façon générale d'un retour en grâce : "La matière grasse laitière, longtemps décriée au profit des matières grasses végétales, retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesses à travers le monde. La consommation de beurre en France a ainsi augmenté de 5% entre 2013 et 2015, de 2.5% à l’échelle mondiale."

Une production en baisse

Pendant ce temps-là, la collecte de lait a chuté au sein de l'Union européenne, depuis la fin 2016, toujours selon le CNIEL, qui détaille : "Cette baisse de production s’explique par une récolte fourragère particulièrement médiocre, des conditions climatiques peu favorables, un plan d’aide européen à la réduction de la production laitière durant la fin de l’année 2016, et des problèmes de trésoreries particulièrement marqués dans les élevages." Offre en baisse, forte demande : résultat, le cours mondial du beurre est passé de 3,20 euros le kilo (3.200 euros la tonne) début 2016 à 6,9 euros le kilo (6.900 euros la tonne) en septembre 2017.

Les centrales d'achat françaises rechignent à payer le beurre au prix du marché

Les supermarchés français ne veulent pas répercuter cette hausse des prix sur leurs clients : selon le CNIEL, le prix du beurre au consommateur a augmenté de 6% en un an en France, et de 72% en Allemagne sur la même période ! Du côté des entreprises de biscuiterie ou les boulangeries, on a aussi du mal à s'aligner sur ces prix élevés, même si certains ont d'ores et déjà décidé d'augmenter leurs tarifs, ou réfléchissent à des recettes moins riches en beurre. "Les producteurs se tournent donc vers des clients qui peuvent les rétribuer au prix du marché", explique Gérard You. Bien souvent à l'étranger, donc. Résultat "cela provoque une pénurie relative en France", poursuit Gérard You, puisque les industriels laitiers préfèrent exporter.

Dernière cause de la pénurie selon lui, "les consommateurs, qui y contribuent en se précipitant au supermarché pour faire du stock ! C'est comme quand on fait la queue à la pompe par crainte d'une pénurie d'essence - on accélère les ruptures de stock."

Une "pénurie" relative et temporaire

Selon Gérard You, cette situation est éphémère. L'économiste prédit une "détente dans les prochaines semaines ou les prochains mois", grâce notamment à une relance de la production.