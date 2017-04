VIDÉO - Présidentielle : les impôts, vus par les candidats

Impôts directs et indirects, prélèvements, taxes, charges, pour les ménages ou pour les entreprises… qui paye et combien ? Décryptage et propositions des candidats à la présidentielle.

Explications et programmes des candidats

Décryptage et problématique

Le budget de l’État est alimenté presque en totalité par des recettes fiscales de trois natures différentes. La principale, c’est la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), un impôt indirect sur la consommation. En 2015, elle représentait près de 51% des recettes de l’État.

À la deuxième position, l’impôt sur le revenu. C’est un prélèvement direct, calculé à partir de la déclaration de revenus du foyer. Il est progressif et s’échelonne selon des tranches successives, de 0%, 14%, 30%, 41% et 45%. En 2015, 45,6% des foyers fiscaux ont payé des impôts sur le revenu. En 2018, cet impôt sera soumis au prélèvement à la source, une mesure annoncée par François Hollande dès 2012.

Enfin, l’impôt sur les sociétés est prélevé sur les bénéfices réalisés : 15% pour un bénéfice inférieur à 38 120 euros, 33,33% au-delà. La loi de finance de 2017 prévoit une baisse progressive du taux de 33,33% pour atteindre celui de 28% d’ici 2020 pour toutes les entreprises.

L’impôt sur le revenu

Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen envisagent de baisser cet impôt, tout comme Jean Lassalle qui veut baisser les taux d’imposition, en particulier pour les classes moyennes et les familles.

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon visent un impôt plus progressif ; Benoît Hamon et Emmanuel Macron voudraient l’individualiser. Enfin, Nathalie Arthaud voudrait supprimer l’impôt sur le revenu et Jacques Cheminade souhaite le fusionner avec la CSG.

L’impôt sur les sociétés

Jacques Cheminade, François Fillon et Emmanuel Macron veulent baisser cet impôt à 25%, pour atteindre la moyenne européenne. Marine Le Pen et François Asselineau créeraient des tranches plus progressives, notamment un taux intermédiaire à 24% pour les PME, selon la dirigeante du Front national.

Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon prévoient de moduler l’impôt sur les sociétés : plus favorable pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices en France ou qui adoptent un modèle d’intérêt général.