VIDEO - quand Simca employait jusqu'à 3.000 salariés à La Rochelle

Extrait du film "Exemple: La Rochelle" - fonds Claude Gardot FAR

C'était il y a bientôt 36 ans... Le 19 janvier 1967, Georges Pompidou (alors premier ministre) était à La Rochelle pour l'inauguration d'une immense usine automobile : Simca, installée sur la zone industrielle des 4 Chevaliers de Périgny. Le site emploiera jusqu'à 3.000 salariés. Une grande page de l'histoire industrielle de La Rochelle, qui va durer 30 ans. Histoire aujourd'hui un peu effacée. A Esnandes près de La Rochelle, une expo vous replonge dans l'aventure Simca.

Pourquoi une grande usine automobile à La Rochelle ? Pour comprendre, il faut remonter encore un peu dans le passé. Un installation explorée par l'historien rochelais, spécialiste de l'automobile, Jean-Louis Loubet : "le gouvernement a voulu faire un port important aux niveaux des hydrocarbures. Les villes de l'Atlantique ont postulé, dont La Rochelle, avec un très beau dossier pour le port de La Pallice."

Le port rochelais coche en effet toutes les cases, avec un accès possible sans gros travaux pour les plus gros navires pétroliers de l'époque. "Mais stupéfaction ! C'est le port du Verdon, l'avant-port de Bordeaux, qui est choisi, alors même que tout est à faire, puisque les infrastructures ont été très endommagée durant la deuxième guerre mondiale."

Combat fratricide dans le parti gaulliste

S'ensuit un combat vif, mais feutré, entre deux figures de l'UNR, le parti gaulliste. D'un côté Jacques Chaban-Delmas, l'homme fort de Bordeaux. De l'autre, André Salardaine, député-maire de La Rochelle, qui crie à la trahison. Le gouvernement cherche donc un moyen de compenser cette occasion manquée. C'est là qu'entre en scène le constructeur automobile Simca.

Simca, quatrième constructeur automobile français à l'époque, vient de passer entre les mains de l'Américain Chrysler, qui cherche à augmenter sa production. Cela passe par un nouveau site pour la production de pièces détachées. Chrysler propose au gouvernement Strasbourg, puis Dunkerque... Mais rappelle Jean-Louis Loubet, "le gouvernement va tout faire pour pousser Simca à venir s'installer à La Rochelle. On va lui donner beaucoup d'argent : l'équivalent d'un tiers de l'usine gratuite. Et dans ces conditions, c'est vrai que l'air marin peut tout de suite être apprécié."

Ascension et chute

L'usine Simca en cours de construction, là où quelques mois plus tôt s'étendaient des champs à Périgny, près de La Rochelle. L'usine ouvrira ses portes en septembre 1965, inaugurée en janvier 1967 par Georges Pompidou, alors premier ministre. - Extrait du film "Exemple: La Rochelle" - fonds Claude Gardot FAR

Et voilà comment 50.000 mètres carrés de murs sortent de terre à Périgny... L'usine ouvre ses portes en septembre 1965. Elle fonctionnera durant 30 ans. Les premiers nuages noirs arrivent lors des chocs pétroliers des années 70. Les constructeurs automobiles quittent leur logique industrielle pour une logique financière. L'automatisation de la production rend moins intéressantes des usines en province, dont le principal intérêt était une main-d'œuvre bon marché.

En 1978, Chrysler vend son usine à Peugeot qui la rebaptise Talbot, avant de revendre à son tour à Triaxe industries en 1991. Lors de la fermeture en 1996, les 300 derniers salariés occupent leur usine durant deux mois, pour obtenir un plan social digne de ce nom.

Deux conférences exceptionnelles

Cette aventure Simca résonne dans l'exposition organisée à la Maison de la Baie du marais poitevin à Esnandes. Ouverte au public tous les après-midi de 14h à 18h. Et accompagnée de deux conférences exceptionnelles, les samedi 21 (complet) et dimanche 29 janvier (gratuit sur réservation) à 15h. Avec l'historien Jean-Louis Loubet, mais aussi l'ancien syndicaliste Michel Eveno, qui a travaillé 25 ans dans l'usine. L'après-midi sera complétée par la projection film de promotion de cette nouvelle usine : "Exemple La Rochelle", film conservé par le FAR (fonds audiovisuel de recherches) de La Rochelle.

