Député de la majorité de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, Daniel Labaronne est persuadé que ce plan de relance à 100 milliards d'euros permettra à notre économie de sortir encore plus forte de cette crise sanitaire. Et la Touraine en profitera avec des projets de relocalisation.

VIDEO -" Quand on soutient l'activité des entreprises, on soutient l'emploi", Daniel Labaronne, député LREM

Pour Daniel Labaronne, invité de France Bleu Touraine ce vendredi matin, il faut soutenir l'offre pour faire repartir la machine économique et ce plan de relance y répond parfaitement.

"Quand on soutient l'activité des entreprises, on soutient l'emploi des salariés et donc on retire un phénomène d'inquiétude pour les ménages qui les incitera à dépenser leur épargne. Et _il ne faut surtout pas augmenter les impôts_. La crise, nous devons la payer grâce à la relance de l'activité économique, grâce à la croissance et l'Europe nous donne un sacré coup de main."

Et tous ces milliards d'euros accordés aux entreprises sans aucune contrepartie sur l'emploi ?

"Les entreprises sont en très grande difficulté. Nous avons perdu près de 200 milliards d'euros de production nationale. Ce n'est donc pas à ce moment-là qu'il faut conditionner les aides. Par contre, il y a des contreparties demandées en termes environnementaux, s'agissant de la gouvernance, plus de femmes dans les conseils d'administration et puis s'agissant de la répartition de la valeur, plus d'intéressement, plus de participations aux résultats de l'entreprise pour les salariés."

Daniel Labaronne met aussi en avant les aides pour la rénovation énergétique qui vont créer des emplois dans le bâtiment et l'artisanat. Sans oublier les aides à l'apprentissage. "ça marche tellement bien que les écoles sont débordées."

La Touraine profitera-t-elle des relocalisations industrielles ?

" Sur mon territoire, j'ai beaucoup d'industriels, notamment dans le secteur pharmaceutique, qui me disent oui on va relocaliser un certain nombre d'activités parce qu'on a vu qu'on était fragile du point de vue de nos approvisionnements en composants chimiques. Et ce plan de relance va les aider."