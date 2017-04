VIDÉO | Reichstett : l'une des dernières cheminées de l'ancienne raffinerie a été démolie

Elle était la dernière cheminée à abattre sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett. Elle est tombée jeudi 6 avril au matin. Étape symbolique vers l'établissement d'un parc d'activité, déjà bien avancé.

Tout un symbole. Elle était la dernière cheminée à abattre sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett. Après plusieurs dizaines de minutes de manœuvre, elle est tombée jeudi 6 avril au matin. "C'est une émotion, réagit Claude Philipponneau, ex-directeur du site de 2005 à début 2013. Mais ce n'est pas un achèvement." "On ferme un livre, on en ouvre un autre'", acquiesce Patrick Winckel, qui a travaillé à la raffinerie pendant 35 ans, avant d'être embauché par la société Brownfields pour aider à la démolition. Cette cheminée est la deuxième à être démolie. La troisième et dernière, haute de 85 mètres, restera debout, en mémoire de l'ancien site... et pour conserver un nichoir pour un couple de faucons pèlerins qui s'y est installé.

Sur le site de 85 hectares, futur parc d'activités destiné à accueillir des entreprises, presqu'aucun élément de l'ancienne raffinerie ne subsiste. Seules quelques cuves sont encore là. "On a enlevé jusqu'à 900 kilomètres de longueur de tuyaux. Il y a eu une grosse étape de désamiantage et de nettoyage", explique Abdelkarim Bouchelaghem, le directeur général de Brownfields, en charge du chantier de démolition et de la reconversion. La dépollution des sols et de la nappe phréatique a commencé... tout comme la construction des futures voiries.

Car le futur EcoParc commence à se dessiner. L'inauguration des premières voiries aura lieu avant l'été. Quarante hectares sont déjà réservés par une vingtaine d'entreprises. Les premiers bâtiments sortiront de terre fin 2017-début 2018. "À l'horizon 2020, le projet sera bouclé", conclut Nicolas Pfister, le directeur du projet. Une zone de 10 hectares sera quant à elle destinée aux espèces protégées présentes sur le site.