VIDÉO - Ruée sur les luges et les raquettes chez les loueurs de skis

Il y a eu beaucoup moins de monde que d'habitude, pendant ces vacances de fin d'année dans les stations des Pyrénées-Orientales. Malgré tout, les commerçants ont reçu plus de vacanciers que ce à quoi ils s'attendaient. Confrontés à la fermeture des remontées mécaniques, ces skieurs ont cherché d'autres activités pour profiter de la neige : luge, raquettes, ski de randonnée... Il a fallu répondre à ces demandes, inhabituelles par leur nombre.

À la station des Angles, par exemple, certains loueurs n'ont pas pu fournir tout le monde certains jours. "J'ai seulement une vingtaine de paires de skis de randonnée, explique Richard. Pour le ski alpin, j'en ai 200 ou 300." "On s'est vite retrouvés en rupture !", confirme Julien, d'un autre magasin au pied des pistes.

J'ai fait sept magasins avant de trouver deux luges à louer !

Compréhensifs durant cette période délicate pour les commerçants, les vacanciers cherchent patiemment. "On a galéré mais on vient de trouver deux luges, raconte un homme en train de charger le matériel dans le coffre de sa voiture. On a parcouru sept magasins. Ça nous a pris près d'une heure."

Les commerçants des Angles croisent les doigts pour une réouverture des remontées mécaniques en février. Certains n'ont réalisé que 15% de leur chiffre d'affaires habituel. "Si on peut travailler deux mois, en février et en mars, ce serait bien", reconnaît Richard, le loueur de skis.