Coronavirus : "Des entreprises de l'Hérault n'ont plus de visibilité jusqu'en avril" (Samuel Hervé, du MEDEF)

L'épidémie de coronavirus a aussi, évidemment, un impact économique, y compris sur les entreprises de l'Hérault, en raison de l'annulation de beaucoup de manifestations publiques ou privées. Samuel Hervé, le président du MEDEF 34, était l'invité de France Bleu Hérault ce mercredi matin.

Rassemblements de plus de plus de 1.000 personnes interdits, annulations de manifestations sportives ou de spectacles, mais aussi de mariages ou autres fêtes à caractère privé... Le coronavirus a aussi un sérieux impact sur l'économie locale. Mais des mesures sont également prévues pour leur venir en aide. On a fait le point avec Samuel Hervé, le président du MEDEF de l'Hérault.