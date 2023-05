VIDEO- Sous-traitant d'Airbus et de Dassault, l'entreprise blagnacaise Sogeclair recrute à Toulouse

La période du covid est bel et bien derrière le secteur aéronautique, qui tente de recruter à tour de bras dans la région toulousaine. Dernier exemple en date : Sogeclair, qui organise un job dating ce jeudi 25 mai, à Blagnac. Stéphanie Martel, directrice compétence et talents dans cette entreprise était dans le studio de France Bleu Occitanie, à 7h15 dans la Nouvelle éco.

ⓘ Publicité

loading

150 postes à pourvoir

Le groupe fait de la conception, de la simulation et du consulting. Le groupe, coté à la bourse de Paris, espère recruter "150 personnes à Toulouse et beaucoup plus dans le monde", explique Stéphanie Martel. "On recherche des ingénieurs, des concepteurs, mais aussi des alternants, administratifs etc."

Les candidats peuvent venir avec leur CV et visiter le site à l'occasion de ce job dating jeudi 25 mai 2023, qui est organisé de 15h à 18h30, au 5 rue de Caulet. Il faut s’inscrire sur le post LinkedIn de Sogeclair. Cent personnes sont déjà intéressées.