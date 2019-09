VIDEO : " Sur les retraites, il n'y a pas d'urgence financière, mais il faut un système plus juste", CFDT 37

Le gouvernement lance l'acte II de la concertation sur la réforme des retraites. Jusqu'à demain, syndicats et patronats sont reçus les uns après les autres à Matignon. Du côté de la CFDT, seul syndicat favorable à cette réforme, le système des retraites sera plus juste sauf si l'on bouge l'âge.

Indre-et-Loire, France

Guy Sionneau est le secrétaire général de la CFDT en Indre-et-Loire. Il était l'invité ce jeudi matin sur France Bleu Touraine :

" La durée de cotisation a déjà été rallongée à 43 ans sous Hollande par Marisol Touraine. Ce sera effectif en 2035. Pour nous à la CFDT, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Financièrement, le régime tiendra. Certes ce n'est pas l'avis du gouvernement mais pour nous, financièrement, ça tient la route. En revanche, cette réforme est utile car elle apportera plus de justice. Un système de retraites universel sera forcément plus juste que notre système actuel au 42 régimes différents qui creusent les inégalités entre retraités."

Y'a pas d'urgence financière à réformer les retraites. Ce que souhaite la CFDT, c'est plus de justice dans la répartition. Une retraite par points permettra notamment de cotiser dès le premier centime reçu", Guy Sionneau, secrétaire général CFDT 37

La CFDT demande également de porter la pension minimale à hauteur du SMIC. Pour l’instant avec la réforme, elle ne pourra pas être inférieure à 850 euros selon le syndicat.