VIDÉO - Travaux de nuit sur l'A10 où sont posées les poutres du pont du futur échangeur de Saran-Gidy

Chantier de nuit sur l'A10 entre Saran et Gidy

La circulation sur l'autoroute A10 s'est faite d'un seul côté, dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 février, pour permettre l'avancée des travaux du futur échangeur de Saran-Gidy. Alors que sur la voie libre, circulaient poids lourds et voitures dans les deux sens de circulation, sur la voie fermée, d'énormes poutres de 14 tonnes chacune étaient acheminées jusqu'à l'ouvrage d'art en construction : le futur pont de l'échangeur. L'opération a aussi eu lieu la nuit précédente, et se fera les deux nuits suivantes, ce mercredi et ce jeudi, sur l'autre côté de l'autoroute.

Face à ces poutres qui sont acheminées et levées une par une, grâce à une grue de 90 tonnes, pour rejoindre l'ouvrage d'art, Alain Touchard, maire d'Ormes, convié avec d'autres élus pour la visite du chantier, se dit "admiratif pour les personnes qui travaillent. C'est presque magique, la façon dont ils construisent. On est comme des enfants devant des jouets" dit celui qui est aussi vice-président d'Orléans Métropole. La collectivité finance le projet, avec le département du Loiret et Vinci Autoroutes. L'échangeur est attendu avec impatience par les élus mais aussi par ceux qui travaillent dans la zone industrielle Pôle 45.

Un chantier parfaitement dans les temps

La pose de ces poutres, élément essentiel du futur pont de l'échangeur, est une étape importante qui se fait dans les temps prévus. "Nous sommes parfaitement en ligne avec le planning qui était envisagé au moment du démarrage des travaux. C'est-à-dire que nous serons prêts pour une ouverture de ce diffuseur (échangeur ndlr) sur la fin de l'année 2023" déclare Thierry Maillé, directeur opérationnel de la maîtrise d'ouvrage de Vinci Autoroutes. Il faudra encore quelques mois de travaux, puis une période de réserve et d'inspection. La mise en service est prévue en novembre 2023.