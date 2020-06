VIDÉO - Un clip touristique pour montrer les charmes de la Saône-et-Loire

A l'approche des vacances d'été, le conseil départemental de Saône-et-Loire vient de faire réaliser un clip pour donner envie aux touristes de venir séjourner dans ce département bourguignon. Les images sont très belles et la réalisation impeccable.

Donner envie de visiter la Saône-et-Loire. L'objectif est simple et le résultat plutôt bien réussi pour cette vidéo postée sur Youtube par le conseil départemental. En une minute et 45 secondes, le film propose un tour d'horizon des sites remarquables et des activités proposées pour passer l'été. A vous maintenant de vous faire une idée !