VIDÉO - Un collectif réfléchit à l’après-avion à Toulouse, ville de l’aéronautique

« Une croissance infinie dans un monde fini, c'est fini ! » A Toulouse dans la ville de l’aéronautique, un collectif apporte une voix discordante. Ces chercheurs, salariés, syndicalistes ou étudiants réfléchissent aux pistes de reconversion de l’industrie aéronautique. Pour eux , il faut produire moins d’avions et se réorienter vers des secteurs respectant la transition climatique .Maxime Léonard, membre de ce collectif "Pensons l'Aéronautique pour demain"répond à nos questions.

Il a quel but votre collectif ?

C’est de proposer d’autres solutions que celles qu’on entend aujourd’hui. Nous sommes des syndicalistes, des salariés indépendants, des ONG comme ATTAC ou les amis du Monde Diplomatique ou l’université populaire de Toulouse, il y a aussi des étudiants ou des riverains de l’aéroport. Nous avons aussi des chercheurs qui cherchent des solutions pour décarbonner l’économie. Ils ont récemment sortie un rapport qui chiffre les scénarios qui seraient compatibles avec les enjeux climatiques de la COP21. Ce que disent ces chercheurs, c’est qu’on doit ajuster le niveau du trafic aérien qui ne doit en aucun cas repartir comme avant la crise du Covid.

Est-ce que cela passe par moins de construction d’avions à Toulouse ?

Il faudra probablement produire moins d’avions. Nous, nous étudions des pistes de diversification qui permettraient à notre territoire de sortir de la dépendance du tout aéronautique, et de compenser la baisse charge liée à la baisse du trafic aérien.

Concrètement, une entreprise, une PME de l’aéro, vers quelle filière elle peut se tourner pour se reconvertir ?

Quand on parle de transition énergétique aujourd’hui, cela veut dire qu’il faut mieux isoler les bâtiments, qu’il faut développer d’autres moyens de transport que l’avion. Le ferroviaire, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les chauffe-eau solaires. Il y a un vrai vivier d’emploi dans cette transition énergétique qui est énorme, et les compétences que nous avons dans l’aéronautique peuvent servir dans ces nouvelles filières, en se reconvertissant, ou en utilisant les postes actuels, pour aller vers la transition énergétique.

Les sous-traitants ont les machines pour se lancer dans le ferroviaire ?

Certaines machines pourraient être utilisées, cela fait partie des choses que l’on examine plus en détail, mais l’idée est d’aller sur les marchés ou les produits qui répondent à cette transition énergétique.

Vous avez déjà ciblé des entreprises qui pourraient se reconvertir ?

Nous sommes en relation avec des gens qui ont déjà fait ce travail là. Notre collectif fait déjà des propositions, l’idée est qu’elles aboutissent dans le courent de l’été prochain. Nous organiserons des Assises de l’aéronautique à Toulouse. Nous y inviterons des décideurs politiques et économiques. Nous leurs proposerons de réfléchir à ces alternatives.

L’idée, c’est aussi de nous inciter à prendre moins l’avion ?

C’est déjà le cas, pour les voyages d’affaire, les entreprises se sont adaptée avec les réunions en visio-conférence à distance. L’idée c’est de mieux voyager plutôt que voyager plus comme on le faisait avant avec les vols low-cost , les vols à quelques dizaines d’euros pour passer le weekend à Prague ou autre, c’est un délire qu’on ne peut plus se permettre aujourd’hui climatiquement parlant.

Et pourquoi ne pas récompenser ceux qui ne prendront pas l’avion, c’est ça le monde de demain ?

On imagine en effet un système comme celui-là, un bonus avec des quotas de kilomètres parcourus en avion. Si l’on prend un long courrier, on tapera plus dans son budget de miles pour l’année. Ce sont des choses qu’on imagine, évidemment, il ne faut pas que du répressif, il faut aussi accompagner les gens dans leur imaginaire, et les convaincre de cette nouvelle donne , c’est la dessus que notre collectif travaille.