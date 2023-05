VIDÉO - Un cortège officiel et une "manif sauvage" à Alès pour la fête du travail

Un 1 er Mai "historique et révolutionnaire" à Alès (Gard).

4.000 selon la police, 12.000 selon la CGT. Un 1er-Mai historique et révolutionnaire entend-on peut-être, mais en tous les cas, de la détermination avec force de slogan, "Macron t'es foutu, on est toujours dans la rue"... Reste que les défilés aussi massifs qu'ils soient commencent à avoir des airs de déjà-vu. À quelques encablures de la fin de manif, le cortège s'est scindé, une manif sauvage qui a réuni 300 personnes selon la même police - le double probablement. "Je ne vais pas continuer de manifester de la sous-préfecture à la gare etc." dit celui-ci, "j'espère que les syndicats se rendront compte qu'ils sont dans une impasse".

Pas le chant du cygne à Alès mais....

4.000 selon la police, 12.000 selon l'intersyndicale, sans rentrer dans cette habituelle querelle d'apothicaires, ils et elles étaient un bon 5.000 manifestants dans les rues d'Alès (Gard). Au doigt mouillé avec cette question : "Et maintenant ?" Tous attendent les consignes de l'intersyndicale et la décision du conseil constitutionnel sur la demande de Référendum d'initiative partagée.

Pour les élus, dont le maire socialiste des Plans, Gérard Baroni, "au moment ou la CFDT évoque sa participation à une reprise du dialogue, ce n'est pas bon signe". Un mouvement de protestation "qui doit trouver un nouveau souffle, d'autant que le gouvernement reste sur sa position, le pourrissement de la protestation".

