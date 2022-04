VIDÉO - Un couple de Parisiens ouvre une maison d'hôtes dans un ancien presbytère du Nord-Mayenne

Jonathan Duclos-Arkilovitch et Isabelle Caparros ont décidé de changer de vie et de s'installer en Mayenne : ce couple de Parisiens ouvre une maison d'hôtes à Lignières-Orgères, dans le Nord-Mayenne. Ils vont également proposer une résidence d'artistes.

Jonathan Duclos-Arkilovitch et Isabelle Caparros ont quitté leur appartement parisien pour ouvrir une maison d'hôtes à Lignières-Orgères, dans le Nord-Mayenne, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Normandie. Ils ont décidé de racheter l'ancien presbytère du village et de le rénover : après quatre mois de travaux, ce couple de Parisiens peut accueillir ses premiers clients dès samedi 16 avril. Les nouveaux propriétaires ont nommé leur maison d'hôtes La Doucelle, en référence au nom originel de la commune, Lignières-la-Doucelle.

Les premiers clients de la maison d'hôtes arrivent ce samedi 16 avril à Lignières-Orgères. © Radio France - Maïwenn Bordron

5 chambres d'hôtes et un jardin de 5000 mètres carrés

Jonathan Duclos-Arkilovitch et Isabelle Caparros travaillaient jusque-là dans le domaine de l'art, du spectacle vivant et de l'édition à Paris. Ils se sont rencontrés pendant l'un des confinements et ces quadragénaires ont décidé de changer de vie. Ils ont cherché une grande bâtisse à acheter et rénover pour en faire une maison d'hôtes. Le couple a trouvé son bonheur dans un village du Nord-Mayenne, à Lignières-Orgères : un ancien presbytère de 310 mètres carrés avec un jardin de 5000 mètres carrés. "On est tombé amoureux de cette maison, de ce coin qui est magnifique", sourit Jonathan Duclos-Arkilovitch, un ancien programmateur musical de 48 ans. "La Normandie, on en parle beaucoup. Là, on s'est dit qu'on allait faire notre petit paradis un peu loin des regards et qu'on allait amener les gens à découvrir une région qui est un peu moins connue", ajoute sa compagne, Isabelle Caparros.

La maison s'étale sur deux étages, un espace qui contraste avec la superficie de leur appartement parisien : "On se perd et on perd nos affaires dans la maison", sourit Isabelle Caparros.

La nouvelle maison d'hôtes de Lignières-Orgères sera aussi une résidence d'artistes. Un premier week-end est organisé le 30 avril et 1er mai avec le flutiste Jocelyn Mienniel : les hôtes pourront découvrir son univers musical pendant 2 jours.