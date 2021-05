VIDEO - Un forage de 330 mètres de long pour faire passer un câble électrique sous la rivière Dordogne

Enedis a réalisé il y a quelques jours un forage de 300 mètres de long au Buisson-de-Cadouin, pour faire passer un câble électrique à 20.000 volts en dessous de la rivière Dordogne. La tête de la foreuse de 25 cm de diamètre est entrée au pont de Vicq le 13 mai pour ressortir sur l'autre rive, sur la commune de St-Chamassy quelques jours plus tard. C'est la première fois qu'Enedis fait ainsi percer un tunnel sous la Dordogne avec une foreuse au lieu de tendre son câble électrique sous un pont ou entre deux pylônes. La technique a l'avantage d'être discrète dans le paysage.

Eric Van Der Vliet, directeur départemental d'Enedis précise : "Il faut imaginer ce qui se passe dessous. Vous avez une tête de forage, et on pousse cette tête de forage avec des barres métalliques, qu'on visse les unes après les autres. Et on pousse les barres, sur plus de 300 mètres." Il s'agit d'un câble de secours qui dessert les communes alentours : "Si le câble qui est utilisé actuellement tombe en panne, on passe par celui-là", complète Eric Van Der Vliet.