Vidéo : un millier de personnes dans les rues d'Alès pour l'acte II de la manif régionale

Un millier de personnes dans les rues d'Alès, ce samedi, pour l'acte II de la manif régionale. Du Gard, du Vaucluse, de l’Hérault, des Bouches du Rhône, un défilé coloré et pacifique. Quelques 200 policiers et CRS pour une manifestation sans heurt. 4 GJ ont été interpellés et placés en garde à vue.