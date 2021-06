VIDÉO - un nouveau camping Paradis à Cornillon dans le Gard

Un nouveau camping Paradis dans le Gard, le camping les Amarines de Cornillon. Il décline les valeurs de partage de la série télévisée selon ses promoteurs et vise le développement de la clientèle française.

Après Boisset-et-Gaujac, le deuxième camping Paradis du Gard a été inauguré ce jeudi. Il s'agit du camping 3 étoiles Les Amarines de Cornillon (tout près de la Venise du Gard, Goudargues). Un domaine campable de 4Ha tenu depuis 8 ans par la famille Ruiz qui accueille majoritairement une clientèle Européenne. On connaît tous la célèbre série. Ce concept à succès, à compter de 2019, s'est décliné en licence pour l’hôtellerie de plein air. Et les Ruiz compte surfer sur ce succès pour attirer des campeurs de l'hexagone

De 12 campings à 44 campings Paradis en deux saisons

Camping Paradis, la série au 15M de spectateurs et la chaîne au 44 campings partout en France. Dont le camping les Amarines tenu en famille par les Ruiz, Florence, Alain et le fiston Valentin. 120 emplacements au total, 23 mobil-homes, les vacances en plein air qui ont l’espère seront bien françaises. Alain Ruiz. La licence Camping Paradis n'en est qu'à sa deuxième saison. Elle est passée de 12 à 44 camping portée par la série et la fameuse fiesta boom-boom.

Un effort particulier sur les animations

"_On est loin du bricolage des années 80_", indique Florence Ruiz, la licence camping paradis promet des animations professionnalisées, ils sont 3 jeunes à avoir été formés à la camping paradis académy et recrutés à Cornillon. Deux mois de formation pour une centaine de jeunes gens qui travaillent pour la saison dans la quarantaine de camping Paradis de l'hexagone.

Et malgré la crise, les établissements passés sous licence Camping Paradis auraient vu leur chiffre d'affaire progresser de +4,5% en 2020. Après Boisset-et-Gaujac, Cornillon, on devrait trouver un autre camping paradis en bord de mer la prochaine saison.