VIDÉO - Un village d'artisans inauguré à Anglet

Anglet, France

Une place centrale, des arbres, et même un terrain de pétanque. C'est bien un village qui vient d'être inauguré à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Non pas le village des irréductibles gaulois, mais celui d'artisans du département. L'idée de la communauté Pays Basque est de leur permettre d'accéder à la propriété. Ici, le prix du m² est de 1.170 euros, en-dessous du prix du marché. "Je m'installe d'ici trois semaines", dit Lionel Solari, qui nous ouvre la porte de son atelier encore vide. Ce peintre va se servir de ses 250 m² pour stocker du matériel, "de l’échafaudage, des peintures, et aussi un lieu de réunion". Pour lui, Anglet est "assez central, près des autoroutes et de mes fournisseurs."

C'est aussi l'occasion, pour certains, de réaliser leur rêve de devenir propriétaire. "Ça fait des années que je cherchais un local", raconte Thomas Longuefosse, ébéniste. À 28 ans, l'artisan est devenu propriétaire il y a trois mois. Il est aujourd'hui bien installé. "J'en avais visité d'autres, anciens et chers. C'est difficile de trouver en tant qu'artisan, ici, dans le département."

"À Anglet, j'ai pignon sur rue."

Les artisans sont nombreux à avoir sauté sur l'occasion : peintre, électricien, plombier, entreprise de publicité, de nettoyage ou de menuiserie... "Les 21 ateliers sont partis comme des petits pains", sourit Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté Pays Basque.