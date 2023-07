VIDÉO - Une médaille d'or pour un saucisson made in Saint-Just-et-Vacquières

Il est bon mon saucisson et même très bon avec des animaux élevés - avec soins - à la ferme du mas Brun à Saint-Just-et-Vacquières dans les Cévennes. Cedric Serville y élève sur 8 hectare près de 200 cochons. Une partie est transformée en saucisson, un saucisson qui vient récemment (moins d'un mois) d'obtenir une médaille d'or à Orange à l'issue du Mondial de la spécialité. Une véritable reconnaissance, une fierté locale.

Et il est de chez-nous

Champion du monde, médaillé d'or corrige modeste Cedric mais enfin quand même 144 pays en compétition et la reconnaissance de 10 ans de travail. Eleveur-engraisseur, une 100 kg de viande par mois, séchée chez un salaisonnier à 700 mètres d'altitude. Où secret défense ? Une constante le bien être animal. "Cela peut faire sourire" explique-t-il "mais quand ils sont malades, un petit rhume, le les soigne à l'homéopathie, une foulure, un cataplasme d'argile". Des cochons sans antibiotique, ni castrés, ni munis d'un anneau au groin.

Vé le, le Tarnagasse, il est pas heureux à Saint-Just-et-Vacquières (Gard). © Radio France - L Labastrou

"A boire, à manger, la bagatelle et je le tuerai pas il est trop mignon"

Une portée par an de 7 à 8 petits quand dans l'industrie, une truie met bas deux fois et demi par année - avec 14 petits. Bien être animal n'est pas un vain mot du coté de la ferme du Mas brun à Saint-Just-et-Vacquières. Il y en a au moins trois qui ne s'en plaignent pas : Tarnagasse, Obelix et Chouchou, "des mâles reproducteurs choyés, "a manger, à boire, de la bagatelle et je ne les tuerai pas parce qu'ils sont trop mignons" sourie Cédric Serville.

Un saucisson, champion du monde que l'on peut retrouver à la ferme des saveurs bis à Alès (Gard). Une médaille d'or qui est aussi une vraie reconnaissance, "dix ans que nous travaillons ce produit" explique Stéphanie Serville. A la question, le saucisson fait grossir ?, "pas le notre, il est plein d'oméga 3 à consommer avec modération et surtout avec goût". Et cochon qui s'en dédit.

