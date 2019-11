VIDÉO : Une médecin du CHU de Rennes juge "insuffisant" le plan hôpital

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

C'est un effort évident, mais c'est insuffisant

Rallonge de budget, reprise partielle de la dette, création de primes, voilà en substance les mesures du gouvernement pour éteindre la colère dans les hôpitaux. "C'est insuffisant" dit la Professeure Cécile Vigneau, Cheffe du service de néphrologie au CHU de Rennes et engagée dans le collectif inter-hôpital.

On fait du mieux qu'on peut

"C'est un effort évident et ça montre que le gouvernement a bien compris qu'il y avait une crise majeure à l'hôpital, qui touche tous les services. Mais c'est clairement insuffisant", résume la Professeure Cécile Vigneau.

Les mesures annoncées par le Premier Ministre sont loin de "notre demande majeure", qui "était d'améliorer les conditions de travail et de revaloriser les petits salaires" et "surtout d'avoir des lits et du personnel en plus", ajoute la médecin de Rennes.

Elle explique que, dans son service, "on fait du mieux qu'on peut", mais que parfois, en raison du manque de personnel, "ce n'est pas humain comme façon de soigner les gens".

Concernant les différentes primes annoncées par le gouvernement, "ce n'est pas une augmentation de salaire" répond le Pr Vigneau. "Pourquoi à Paris", "la vie est aussi difficile en province".

La colère loin d'être apaisée

Les collectifs Inter-Hôpitaux, Inter-Urgences et plusieurs syndicats, appellent à des rassemblements locaux le samedi 30 novembre et à une manifestation nationale le 17 décembre.

Par ailleurs, l’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI) appelle à une "grève dure", à partir du 10 décembre.