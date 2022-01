Village solidaire à Aytré : "Après 25 ans dans la rue, je suis enfin au chaud", confie un bénéficiaire

A Aytré, un village solidaire est sorti de terre. Seize mobil-homes ont été inaugurés le 5 janvier et mis à disposition de personnes sans abri. Pendant trois ans, elles peuvent vivre sur le site tout étant accompagnées par des travailleurs sociaux. Gilles est l'un des habitants.

Seize mobil-homes ont été inaugurés le 5 janvier à Aytré, tout près de la maison de la Charente Maritime. Ils sont mis à disposition de personnes sans abri, en grande précarité. Ce village solidaire, c'est une expérimentation lancée pour trois ans par la préfecture de Charente Maritime et l'association Altéa-Cabestan qui vient en aide aux plus démunis.

Début janvier, cinq personnes sont installées ici. Il y a par exemple, Gilles, 54 ans. Pour lui, c'est une première étape importante pour sortir de la rue. Il est l'heureux propriétaire d'un mobil-home de 24 m², avec vue sur l'océan depuis quelques jours seulement.

Chambre, cuisine, salon, salle de bain... Chaque mobil-home a une superficie de 24 m². © Radio France - Aurore Richard

Dans le coin cuisine, il y a un peu de café et des miettes sur la plaque. "C'est dur pour moi de se mettre au ménage. Cela fait un moment que je n'ai pas d'appartement donc c'est hyper compliqué", explique-t-il.

Il a vécu 25 ans dans la rue, quasiment la moitié de sa vie. "J'étais dans un squat avant, je n'étais pas bien installé, j'avais froid. Là, je suis enfin au chaud, je prends ma douche dès que j'ai besoin", décrit Gilles.

Un suivi avec des travailleurs sociaux

Les chiens sont autorisés dans le mobil-home, Voyou peut donc rester avec Gilles. Ce Rochelais est juste comblé. Son frère Frédéric, venu lui rendre visite, voit bien le changement. "Je trouve qu'il est mieux, plus détendu, et puis surtout, c'est plus propre que là où il était avant", estime son frère.

Cette expérimentation à Aytré va durer trois ans. © Radio France - Aurore Richard

Dans ce village solidaire, Gilles est aussi accompagné par des travailleurs sociaux pour penser à l'avenir. Il aimerait trouver un appartement, au rez-de-chaussée avec une petite cour pour son chien.

Ce projet à Aytré est financé par la Préfecture de Charente Maritime à hauteur de 280.000 euros par an.