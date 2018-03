Vitré, France

Oeufs de Pâques, cloches, lapins et autres surprises, Pâques n'est pas qu'une fête religieuse mais c'est aussi la période rêvée pour les amoureux du chocolat et les professionnels. Mais les chocolatiers ont déjà livré leurs productions pascales et dans leurs ateliers ils sont passés à autres choses. A la chocolaterie du breton Bruno Le Derf à Vitré, en Ille-et-Vilaine, les ventes pour le week-end pascal arrivent en 2è position pour l'année loin derrière Noël. Bruno Le Derf, Meilleur Ouvrier de France, embauche d'ailleurs de saisonniers pendant ces périodes de gros rush.

Dans l'atelier de Bruno Le Derf à Vitré © Radio France - Loïck Guellec

Un métier passion

Bruno Le Derf a créé son atelier en 2012 après avoir passé 15 ans au Japon où il a rencontré sa femme et a pu s'initier aux goûts des habitants du pays du soleil levant. Auparavant, cet entrepreneur dynamique âgé de 46 ans avait été compagnon du tour de France pendant 7 ans avant de s'installer en Belgique, un autre pays européen du chocolat. Une quinzaine de salariés travaillent à sa chocolaterie et une quinzaine d'autres employés dans les 6 boutiques situées à Vitré, Rennes, Vannes, Nantes et Laval. Bruno Le Derf exporte aussi ses réalisations principalement au Japon pour la Saint-Valentin qui est une véritable institution.

Un créateur de chocolat

Bruno Le Derf vend dans ses boutiques ses créations témoins de son savoir faire, notamment les ganaches Equateur "un chocolat de base qui vient de l'Equateur, une ganache amère à 76% de cacao qui est enrobée de fines couches de chocolat" précise Bruno Le Derf. A celà se rajoutent les pralinés, les moulés, les bi-couches. "C'est un métier où l'on doit faire découvrir un goût dans 5 à 8 grammes" explique le chocolatier breton "il faut que l'approche gustative soit agréable mais aussi très intéressante. Il faut que le client y revienne et ne s'arrête pas à une bouchée. Quand on me dit moi j'ai acheté une boite de chocolat et je l'ai mangé en 5 minutes, c'est très bien. Je dis tant mieux, heureusement" .

