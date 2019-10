VIDÉO – Visite du nouveau centre Amazon de Brétigny-sur-Orge

Brétigny-sur-Orge, France

Le nouveau centre de distribution d’Amazon à Brétigny-sur-Orge, le 6e en France, c’est un bâtiment de 152.000 mètres carrés, sur l’ancienne base aérienne de l’Essonne. A l’intérieur, 3.000 salariés. Ils sont 670 en CDI, les autres sont intérimaires mais le géant américain du e-commerce prévoit de pérenniser 1.000 postes supplémentaires d’ici trois ans. Une promesse de nombreux emplois qui a été déterminante pour réussir cette implantation dans la région.

Des emplois qualifiés grâce à la robotique

Et pas seulement des emplois de manutentionnaire se félicitent Amazon et les élus locaux. Car ce site de Brétigny-sur-Orge est le plus innovant de France. Créé autour d’une technologie propre au groupe américain. Des dizaines de tours jaunes contenant une multitude d'objets et se déplaçant sans jamais se heurter. Un ballet orchestré par des algorithmes, mais surveillé par des humains en chair et en os : Houssam, 23 ans. Il est formateur en incident robotique. Si l'un d'eux tombe en panne, il s'approche de l'appareil récalcitrant sans risquer d'être percuté, grâce à un gilet connecté qui signale sa présence.

Posée sur une mini voiture-robot orange, une tour s'approche doucement de Nicole. Après avoir scanné une série de livres qui viennent d'arriver, l'opératrice les range dans l'emplacement indiqué par son écran d'ordinateur, dans l'attente d'une commande. "Les robots qui viennent à nous, ça évite de faire plusieurs kilomètres nous-mêmes", explique l'opératrice d’une cinquantaine d’années, au milieu des "bips" de son scanner.

Un manque de transparence chez Amazon ?

Certains restent toutefois méfiants, en particulier au sujet de la pérennité des emplois créés sur les sites automatisés, comme celui de Brétigny-sur-Orge. "Amazon persiste à ne divulguer aucune information fiable et précise sur ses projets d'avenir sur ce site, le nombre réels d'emplois créés et leur qualité", dénonce Baptiste Soubra, membre du collectif Ma Zone. Accompagné de quelques militants qui ont déployé une petite banderole, il i s’est invité à l’inauguration.

En réponse, le mastodonte du commerce en ligne assure que le salaire des agents d'exploitation logistique en France après 24 mois d'ancienneté est supérieur au salaire moyen du secteur. Pour l'heure, nous sommes "heureux, fiers et attentifs" de l'installation d'Amazon à Brétigny-sur-Orge se réjouit de son côté le maire de la ville, Nicolas Méary. "Pour l'instant, je n'ai croisé que des gens qui étaient très contents", a-t-il indiqué en allusion aux embauches locales à Amazon, en espérant qu'ils le seraient toujours dans la durée.